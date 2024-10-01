Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Baru Lepas Masa Lajang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |07:59 WIB
5 Pebulutangkis Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Baru Lepas Masa Lajang
Tunggal putri Indonesia, Chiara Marvella. (Foto: PBSI)
A
A
A

ADA 5 pebulutangkis Indonesia yang cantiknya kebangetan memang menarik untuk dibahas. Tak kalah dengan para pemain luar negeri, Indonesia pun banyak memiliki pebulutangkis yang memiliki paras nan ayu dan membuat penonton terkesima.

Tentunya paras cantik itu sekadar nilai plus, sebab mereka terkenal karena kehebatannya dalam bermain bulu tangkis. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulutangkis Indonesia yang Cantiknya Kebangetan:

5. Komang Ayu Cahya Dewi

Komang Ayu Cahya Dewi

Komang Ayu saat ini merupakan salah satu andalan Indonesia di sektor tunggal putri. Ia kini bertengger di peringkat 42 dunia dan diharapkan bisa terus naik mengingat dirinya masih sangat muda.

Komang Ayu tepatnya kini baru berusia 21 tahun. Jadi, wajar jika ia diprediksi bakal jadi primadona baru di dunia bulu tangkis Tanah Air.

4. Ester Nurumi Tri Wardoyo

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Lebih muda dari Komang ada Ester Nurumi Tri Wardoyo yang berusia 19 tahun. Adik dari tunggal Chico Aura Dwi Wardoyo adalah itu pun kini menjadi salah satu andalan Indonesia di sektor tunggal putri.

Ester berada di peringkat 30 dunia. Tentunya posisi itu bisa terus menanjak mengingat performa Ester yang kian terus membaik.

