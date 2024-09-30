Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hadirkan Kesetaraan untuk Disabilitas lewat Perlombaan Lari

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |01:09 WIB
Hadirkan Kesetaraan untuk Disabilitas lewat Perlombaan Lari
Penyandang disabilitas ikut dalam lomba lari di Tangerang Selatan (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
TANGERANG - Para penyandang disabilitas mendapatkan kesetaraan dalam berolahraga lari di Area Parkir Hall 10 ICE BSD, Tangerang, Minggu 29 September 2024. Ajang itu mengusung tema keberlanjutan dan inklusivitas.

Fun run tersebut membawa semangat, “From Zero To Hero” dan diikuti 7,000 peserta. Mereka ambil bagian dalam berbagai usia yang berlomba di nomor lari 5K, 10K, hingga 21K dan Kids Dash.

Lari kursi roda

Pelari disabilitas, Herlina Delima Angelina Lumban Gaol mengatakan, sangat antusias ambil bagian dalam perlombaan lari itu. Sebab, ia ingin menguji batas kemampuannya.

Saya terdorong untuk ikut, selain ingin menantang diri sendiri, saya juga ingin tahu sejauh mana batas kemampuan berlari yang bisa saya capai," kata Herlina di Tangerang usai acara Garmin Run Indonesia 2024 - Asia Series, Minggu 29 September 2024.

Herlina menceritakan sudah melakukan persiapan selama tiga bulan. Persiapan itu pelatihan strength training, membuat target lari harian, dan berenang.

“Bagi teman-teman penyandang disabilitas yang ingin mencoba berlari atau mencoba olahraga outdoor, langkah pertama itu memang berat dan penuh tantangan. Tapi yakinlah langkah kedua, ke-100 dan ke-1000 akan membuat ketagihan. Jangan malu, buktikan kalau kita mampu," katanya.

Ajang itu juga bertepatan dengan peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional, pada September, yakni dengan melibatkan 11 peserta dari Komunitas Pelari Isyarat. Selain itu terdapat juga pelari disabilitas spektrum autis dan disabilitas pengguna kursi roda dari Jakarta Swift Wheelchair Basketball dan Komunitas PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia).

