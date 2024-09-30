Pembalap Moto2 Alonso Lopez Pakai Helm Tema Kota-kota di Indonesia Saat Mentas di GP Mandalika 2024

ALONSO Lopez mencuri perhatian jelang mentas di Moto2 GP Mandalika 2024. Salah satu rider kelas Moto2 itu memakai helm dengan tema kota-kota di Indonesia dengan segala ikonnya.

Lopez memamerkan helm anyarnya itu di Instagram pribadinya, @alonsolopez_1, pada Sabtu (28/9/2024). Dia sangat senang bisa memiliki helm bermerek NHK itu dengan gambar berbagai lokasi ikonik di Indonesia.

“Helm baru!!! Dengan beberapa tempat menakjubkan di negara ini,” tulis Lopez dalam keterangan foto helmnya.

Dengan warna yang beragam, terlihat di bagian atas kiri depan helmnya terdapat tulisan Surabaya, lengkap dengan ikon patung Sura dan Buayanya. Lalu, di sampingnya ada nama Mandalika.

Kemudian, di bagian bawah kirinya tertulis Bandung dan Go To Gili. Tulisan Bandung juga berada di bagian atas helmnya dengan gambar Gedung Sate serta kereta cepat Whoosh di bagian bawah belakangnya.

Selain itu, ada pula tulisan Papua dengan berbagai aksen unik khas daerah paling timur di Tanah Air itu. Kemudian, ada pula gambar Asmat, yang merupakan suku asli Papua.