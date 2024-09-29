Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Lolos Investigasi, Pedro Acosta Tetap Runner Up MotoGP Mandalika 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |22:46 WIB
Lolos Investigasi, Pedro Acosta Tetap Runner Up MotoGP Mandalika 2024
Pedro Acosta tetap berhak menjadi runner-up MotoGP Mandalika 2024 usai investigasi (Foto: Instagram/@tech3racing)
A
A
A

LOMBOK TENGAH – Pedro Acosta bisa bernafas lega usai investigasi pengawas balapan untuk hasil MotoGP Mandalika 2024 keluar. Pembalap tim Red Bull GASGAS Tech3 itu tetap berhak untuk menjadi runner-up!

Sebelumnya, Acosta berhasil finis kedua dalam race MotoGP Mandalika 2024. Balapan itu berlangsung pada Minggu (29/9/2024) siang WIB di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Pedro Acosta melaju pada MotoGP Mandalika 2024 (Foto: Instagram/@tech3racing)

Namun, rider asal Spanyol itu terancam batal mendapat posisi keduanya itu. Pasalnya, ia dicurgai melanggar batas minimum tekanan ban dalam balapan sehingga perlu diinvestigasi lebih dulu oleh pengawas balapan.

Akan tetapi, setelah investigasi selesai dilakukan, Acosta dinyatakan tak melanggar apa pun. Tekanan bannya masih di atas ambang mininum setelah balapan sehingga tidak ada tindakan lebih lanjut yang perlu diberikan untuknya.

"Tidak ada tindakan lebih lanjut mengenai investigasi tekanan ban Acosta," tulis pernyataan resmi MotoGP di akun X mereka, @MotoGP, Minggu (29/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement