Lolos Investigasi, Pedro Acosta Tetap Runner Up MotoGP Mandalika 2024

LOMBOK TENGAH – Pedro Acosta bisa bernafas lega usai investigasi pengawas balapan untuk hasil MotoGP Mandalika 2024 keluar. Pembalap tim Red Bull GASGAS Tech3 itu tetap berhak untuk menjadi runner-up!

Sebelumnya, Acosta berhasil finis kedua dalam race MotoGP Mandalika 2024. Balapan itu berlangsung pada Minggu (29/9/2024) siang WIB di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Namun, rider asal Spanyol itu terancam batal mendapat posisi keduanya itu. Pasalnya, ia dicurgai melanggar batas minimum tekanan ban dalam balapan sehingga perlu diinvestigasi lebih dulu oleh pengawas balapan.

Akan tetapi, setelah investigasi selesai dilakukan, Acosta dinyatakan tak melanggar apa pun. Tekanan bannya masih di atas ambang mininum setelah balapan sehingga tidak ada tindakan lebih lanjut yang perlu diberikan untuknya.

"Tidak ada tindakan lebih lanjut mengenai investigasi tekanan ban Acosta," tulis pernyataan resmi MotoGP di akun X mereka, @MotoGP, Minggu (29/9/2024).