3 Pembalap MotoGP yang Menang di Sirkuit Mandalika, Nomor 1 Jorge Martin!

Jorge Martin, 1 dari 3 pembalap yang menang di Sirkuit Mandalika. (Foto: X/@motogp)

SEBANYAK 3 pembalap MotoGP yang pernah menang di Sirkuit Mandalika akan diulas Okezone. Sirkuit Mandalika telah menjadi tuan rumah MotoGP sejak 2022.

Lima balapan pun sudah digelar, mulai dari balapan utama MotoGP Mandalika 2022, sprint race MotoGP Mandalika 2023, balapan utama MotoGP Mandalika 2023, sprint race MotoGP Mandalika 2024 dan balapan utama MotoGP Mandalika 2024.

Dari lima balapan itu, ada tiga pembalap yang keluar sebagai pemenang. Siapa saja pembalap yang dimaksud?

Berikut 3 pembalap MotoGP yang pernah menang di Sirkuit Mandalika:

3. Miguel Oliveira





Miguel Oliviera menjadi pembalap pertama MotoGP yang menang di Sirkuit Mandalika. Lewat balapan yang penuh drama karena hujan lebat sempat menghentikan balapan, pembalap asal Portugal ini finis terdepan meski start dari posisi tujuh.

Kelar balapan atau saat diwawancarai di mixed zone, Miguel Oliveira mengucapkan terima kasih, salah satunya kepada Risman, pegawai hotel di tempatnya menginap.

2. Francesco Bagnaia





Franceso Bagnaia menjadi pemenang balapan utama MotoGP Mandalika 2023. Start dari posisi 13, Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- keluar sebagai pemenang.

Ia saat itu unggul tipis 0,306 dari Maverick Vinales (Aprilia) di posisi dua. Francesco Bagnaia kembali menang di sprint race MotoGP Mandalika 2024 setelah start dari posisi empat.