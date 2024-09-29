Motor Ngebul, Marc Marquez Gagal Finis di MotoGP Mandalika 2024!

MOTOR ngebul, Marc Marquez gagal finis di MotoGP Mandalika 2024. Ketika balapan menyisakan 16 lap lagi, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- harus menepi dari race utama yang digelar di Sirkuit Mandalika pada Minggu, (29/9/2024) siang WIB.

Dalam balapan tersebut, Marc Marquez sebenarnya tampil lumayan. Start dari posisi 12, rider asal Spanyol ini Melesat ke posisi tujuh.

Ia bahkan sempat menempel pembalap Tim Ducati Lenovo Francesco Bagnaia yang menempati posisi enam. Sayangnya, nasib apes harus menimpa juara dunia enam kali kelas MotoGP ini.

Tahu sang kuda besi mengalami masalah, Marc Marquez langsung menepi. Ia pun langsung meninggalkan sang motor yang dipenuhi asap.

BACA JUGA: Momen Kocak Penonton di Indonesia Minum Sampanye Milik Marc Marquez yang Finis Ketiga di Sprint Race MotoGP Mandalika 2024

Bagaimana dengan jalannya balapan? Pembalap Tim Pramac Racing, Jorge Martin, masih nyaman di puncak hingga race menyisakan 9 lap lagi.

(Ramdani Bur)