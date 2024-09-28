Diminta Comeback ke UFC, Khabib Nurmagomedov: No Chance!

JAKARTA – Khabib Nurmagomedov kembali merespons permintaan untuk comeback ke UFC. Kali ini, The Eagles tegas mengatakan tidak ada kesempatan alias no chance!

Petarung asal Rusia itu terakhir kali naik ring oktagon pada 25 Oktober 2020 di UFC 254. Khabib sukses mengalahkan Justin Gaethje untuk mempertahankan sabuk juara sekaligus status tak terkalahkan.

Usai duel itu, Khabib langsung menyatakan untuk pensiun. Ia mengaku hal tersebut dilakukan untuk menggenapkan janji kepada sang ibu setelah ayahnya meninggal dunia pada pertengahan 2020.

Sejak itu pula, desakan agar Khabib kembali naik ring oktagon bermunculan. Pria berusia 36 tahun itu terus menolak dengan tegas, termasuk ketika ditanya di Jakarta, Sabtu (28/9/2024) malam WIB, dalam acara Kahforward.

“No chance (tidak mungkin). Bahkan, tidak ada 1% pun (kemungkinan kembali). (Saya bisa bilang) minus. Minus,” kata Khabib kepada MC, dikutip Sabtu (28/9/2024).

Lebih lanjut, pria beretnis Dagestan itu mengatakan, jika penggemar membutuhkan sosok juara, maka pihaknya kini sedang menciptakannya. Ia lalu menyinggung Islam Makhachev dan Umar Nurmagomedov.