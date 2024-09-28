Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Usai Menggila di Sprint Race MotoGP Mandalika 2024: Setelah Mimpi Buruk di Kualifikasi, Podium Bikin Lebih Baik!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |16:36 WIB
Marc Marquez Usai Menggila di Sprint Race MotoGP Mandalika 2024: Setelah Mimpi Buruk di Kualifikasi, Podium Bikin Lebih Baik!
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

LOMBOK – Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, luapkan kegembiraannya usai menggila di sesi sprint race MotoGP Mandalika 2024. Dia mengatakan bahwa bisa naik podium di sprint race MotoGP Mandalika 2024 buatnya merasa lebih baik, usai melewati mimpi buruk di kualifikasi.

Ya, Marc Marquez tampil menggila di sesi sprint race MotoGP Mandalika 2024. Balapan itu digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (28/9/2024) siang WIB.

Marc Marquez

Dalam balapan itu, Marquez diketahui hanya start dari urutan ke-12. Tak ayal, dirinya kurang dijagokan untuk finis di podium.

Tetapi, Marquez bisa membuktikan kualitasnya. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampil menggila dengan melesat kencang sejak garis start.

Kecelakaan Jorge Martin di awal balapan pun turut memberi keuntungan kepada Marc Marquez yang bisa makin memperbaiki posisinya. Dia pun akhirnya finis di urutan ketiga pada sprint race MotoGP Mandalika 2024.

Halaman:
1 2
