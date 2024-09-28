Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Fakta Hasil Sprint Race MotoGP Mandalika 2024, Nomor 1 Marc Marquez Unjuk Aksi Gilanya Lagi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |16:05 WIB
5 Fakta Hasil Sprint Race MotoGP Mandalika 2024, Nomor 1 Marc Marquez Unjuk Aksi Gilanya Lagi!
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

5 fakta hasil sprint race MotoGP Mandalika 2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya soal Marc Marquez yang unjuk aksi gilanya lagi.

Ya, sesi sprint race MotoGP Mandalika 2024 sudah rampung digelar. Balapan itu tepatnya berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (28/9/2024) siang WIB.

Sejumlah fakta menarik tersaji dalam balapan sprint race MotoGP Mandalika 2024 siang tadi. Apa saja?

Berikut 5 fakta hasil sprint race MotoGP Mandalika 2024:

5. Jorge Martin Apes Terjatuh

Jorge Martin

Salah satu fakta hasil sprint race MotoGP Mandalika 2024 adalah Jorge Martin yang harus mendapat nasib apes. Pembalap Pramac Ducati itu terjatuh kala memimpin balapan. Insiden itu tepatnya dialami kala dirinya melintas di tikungan pada lap kedua.

Usai tergelincir, Jorge Martin bisa langsung melanjutkan balapan. Tetapi, posisinya langsung melorot ke baris terakhir. Martin yang berusaha keras bersaing di baris depan lagi usai terjatuh, akhirnya hanya bisa finis dui urutan ke-10. Alhasil, dia tak mendapat 1 pun poin tambahan.

4. 2 Pembalap Gagal Finis

Joan Mir

Lalu, ada dua pembalap yang gagal finis di sprint race MotoGP Mandalika 2024. Mereka adalah Joan Mir dari Repsol Honda dan Augusto Fernandez dari GASGAS Tech3 KTM.

Keduanya mengalami kecelakaan terpisah. Akibat dengan gagal finis, keduanya pun gagal mendapat poin tambahan. Kondisi ini pun menambah rentetan hasil negatif Joan Mir di musim ini.

Halaman:
1 2 3
