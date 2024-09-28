Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Mandalika 2024: Marc Marquez Siap Menggila, Klik di Sini!

LINK live streaming sprint race MotoGP Mandalika 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam balapan seri Indonesia itu, ada peluang pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez menggila di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Sprint race MotoGP Mandalika 2024 akan digelar pada hari ini, Sabtu (28/9/2024) pukul 14.00 WIB. Marquez yang tengah on fire pun cukup dijagokan untuk bisa bersinar dan naik podium dalam balapan yang berlangsung 13 lap tersebut.

Kendati demikian, hasil kualifikasi MotoGP Mandalika 2024 nyatanya memberatkan Marquez untuk bisa finis tiga besar di sprint race nanti. Pasalnya Marquez akan memulai balapan nanti dengan berada di posisi ke-12.

Belum lagi Marquez sempat mengalami kecelakaan dua kali selama tampil di sesi kualifikasi. Upaya memacu motor Desmosedici miliknya justru gagal berbuah manis.

Jika membicarakan posisi start, maka Jorge Martin-lah yang paling menguntungkan. Pasalnya rider Pramac Ducati berhasil merebut pole position dan berhak memulai sprint race dari barisan paling depan.

Martin diikuti Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46) di posisi kedua dan Pedro Acosta (GasGas Tech3) di peringkat ketiga. Sementara Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) tepat di posisi keempat.