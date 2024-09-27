PB POBSI Gelar The CUE Billiard 10 Ball International Open 2024, Berlangsung Akhir Oktober 2024!

JAKARTA– Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) bekerja sama dengan Cue Billiard, akan segera menggelar turnamen biliar internasional bertajuk The CUE Billiard 10 Ball International Open 2024. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024 mendatang, di Cue Billiard, Jakarta.

Turnamen tersebut hanya akan mempertandingkan nomor 10 ball, tanpa batasan usia bagi para peserta. Meski terbuka untuk umum, jumlah peserta dibatasi maksimal 128 orang. Para peserta akan berkompetisi untuk memperebutkan hadiah yang mencapai ratusan juta rupiah.

Selain memperebutkan hadiah uang tunai, turnamen ini juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk mengumpulkan poin ranking nasional guna memperbaiki peringkat mereka yang saat ini, posisi puncak klasemen masih ditempati oleh Feri Satriyadi dari klub Mantra.

Bagi para penggemar biliar yang tidak bisa hadir langsung, pertandingan ini dapat disaksikan secara streaming melalui platform RCTI+ dan Vision+, untuk pecinta biliar menikmati aksi para atlet biliar top Indonesia yang meramaikan turnamen kali ini.

(Rivan Nasri Rachman)