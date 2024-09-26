Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kata-Kata Youtuber Pascol Setelah Main Biliar Bareng Juara Dunia dan Eropa

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |22:51 WIB
Kata-Kata Youtuber Pascol Setelah Main Biliar Bareng Juara Dunia dan Eropa
Pascol berkesempatan menghadapi juara dunia dan Eropa biliar. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)
A
A
A

JUARA dunia biliar 9 bola 2023, Francisco Sanchez Ruiz, tengah berada di Indonesia untuk mengikuti serangkaian agenda. Hari ini, Kamis (26/9/2024), Francisco Sanchez Ruiz berada di The Billiart, Bekasi, untuk mengikuti acara meet and greet bertajuk Duo Masters yang digelar Moor Production.

Selain meet and greet dengan fans, Francisco Sanchez Ruiz juga melakoni laga eksibisi. Ia berduet dengan Youtuber Game, Pascol. Sementara itu, sang lawan adalah juara Eropa 9 bola, David Alcaide, yang berduet dengan Yurino Donkey.

Yurino Donkey ikut meramaikan acara Duo Masters. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)



Dalam pertandingan yang seru dan penuh gelak tawa, Francisco Sanchez Ruiz-Pascol sukses mengalahkan duet Yurino dan Alcaide dengan skor 2-0. Pascol yang berstatus Gamer Mobile Legend itu pun tak dapat menyembunyikan kebahagiannya bisa beradu skill dengan juara dunia biliar. Ia benar-benar merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan itu.

“Seru banget, udah pasti jadi pengalaman baru buat saya. Ini suatu kehormatan juga buat saya bisa main sama juara dunia biliar,” kata Pascol selepas laga kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (26/9/2024).

“Walaupun mainnya fun, tapi vibesnya dapet,” tambahnya.

Kemenangan yang diraihnya dengan Francesco Sanchez Ruiz pun membuat pertandingan itu terasa semakin spesial. Ia yakin momen ini bakal menjadi kenangan yang tak terlupakan dalam hidupnya.

“Makin seneng lagi tadi pas menang, karena ini jadi suatu kenangan dalam hidup saya gitu lho. Juara dunia udah saya kalahkan,” jelas Top Global Hero Miya itu.

Pascol pun menantang kedua bintang biliar asal Spanyol itu untuk berlatih lebih keras lagi. Ia berkelakar bahwa dirinya butuh lawan tanding yang sepadan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
