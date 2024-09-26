Rian Ardianto Menikah Pekan Ini, Aryono Miranat Bilang Begini

Aryono Miranat minta Rian Ardianto fokus persiapkan pernikahan yang akan berlangsung pekan ini (Foto: PBSI)

PELATIH ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, meminta anak asuhnya Muhammad Rian Ardianto untuk fokus mengurus persiapan pernikahannya terlebih dahulu. Partner dari Fajar Alfian itu direncanakan akan menikah pada pekan ini.

Sebagaimana diketahui, Rian merupakan tunangan dengan mantan pebulu tangkis Indonesia yakni Ribka Sugiarto. Pada pekan ini, ia dan Ribka akan meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

Situasi ini sedikitnya berdampak pada performa Rian bersama Fajar di turnamen terakhir yakni China Open 2024, pekan lalu. Pada turnamen berlevel Super 1000 itu, Fajar/Rian terhenti di babak perempatfinal.

Perihal ini, Aryono meminta Rian untuk fokus mempersiapkan pernikahan terlebih dahulu. Setelah itu, ia mengharapkan anak asuhnya tersebut untuk fokus menjalani latihan kembali.

"Rian kalau saya lihat, dia kan rencananya minggu ini kan mau menikah ya. Jadi dia, saya bilang, fokus dulu deh," ucap Aryono saat ditemui di Pelatnas PBSI, Rabu (25/9/2024).

"Habiskan dulu untuk persiapan nikahnya, setelah itu baru kita fokus lagi," tambahnya.