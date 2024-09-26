Pembalap Spanyol Masih Takjub dengan Sholawat Tarhim yang Berkumandang di Masjid Sekitaran Sirkuit Mandalika

Marcos Ramirez unggah momen saat dirinya tengah mendengarkan sholawat tarhim dari masjid sekitaran Sirkuit Mandalika (Foto: potongan video TikTok @LambeGP)

PEMBALAP Moto2, Marcos Ramirez masih takjub dengan sholawat tarhim yang berkumandang di masjid sekitaran Sirkuit Mandalika. Momen itu diunggah sang pembalap pada akun Instagram pribadinya.

Marcos Ramirez memperlihatkan suasana tempat menginapnya pada pukul 04.30. Dalam video itu terdengar suara sholamat tahrim yang dikumandangkan dari masjid di sana.

Praktis video Marcos Ramirez ini viral di media sosial. Salah satu akun TikTok @LambeGP sampai ikut mempostin ulang video sang pembalap.

"Marcos Ramirez masih aja komen tentang suara dari masjid hehehe biasain yah bang," tulis akun tersebut di video ungggahan mereka.

Sebelumnya, Ramirez juga pernah memposting video serupa pada 2022 lalu. Momen itu terjadi saat pertama kali ke Indonesia untuk tampil di Sirkuit Mandalika.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Ramirez menjelaskan dirinya terbangun sekira pukul 05.00 WITA atau 04.00 WIB. Pembalap yang ketika itu berusia 25 tahun, memasang wajah masih mengantuk.