Mendagri Tito Ajak Semua Pihak Sukseskan Peparnas XVII Solo 2024

JAKARTA – Mendagri RI, Tito Karnavian, mengajak semua pihak ikut menyukseskan Peparnas XVII Solo 2024. Ada pun ajang itu tersebut akan digelar pada 6-13 Oktober mendatang.

Hal itu ditekankan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Panitia Besar (PB) Peparnas XVII Solo 2024 secara hybrid dari Ballroom The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/9/2024). Ia menyampaikan, kesuksesan ini sangat penting.

Selain untuk kebanggaan nasional, Peparnas juga bertujuan meningkatkan harkat, derajat, dan martabat para atlet difabel. Guna mendukung itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) telah membentuk tim untuk mengecek persiapan venue di lapangan.

"Venue hampir semuanya telah siap. Ada beberapa hal kecil yang masih ditangani di tingkat lokal oleh Pemda masing-masing, baik yang di Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, dan Pj. Gubernur (Jawa Tengah) Pak Nana juga membentuk tim untuk mendukung penyelesaian venue," kata Mendagri.

Tito menambahkan, kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membantu jika ada venue yang kurang siap. Ada pun teknis pertandingan, akomodasi, dan anggaran masih terus dimatangkan.

Kemenpora RI juga akan menyinkronkan kebutuhan anggaran tersebut. Ia berharap, meski dengan anggaran terbatas, gelaran tersebut dapat mencapai hasil yang optimal.

"(Anggaran) yang sangat urgen sekali, kami akan carikan solusi nantinya, yang penting acara bisa berjalan dulu. Kami juga berharap dari provinsi, Pak Gubernur sudah di sini, tolong bentuk tim untuk mendukung panitia. Selain itu, Pj. Wali Kota Surakarta, sudah mulai bergerak, tolong dicek," ungkapnya.

Selain itu, untuk pengamanan, Mendagri meminta agar pihak TNI/Polri mempersiapkan rencana pengamanan yang baik, termasuk koordinasi terkait pembiayaan dengan panitia pelaksana.