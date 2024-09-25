5 Momen Unik Pembalap MotoGP di Mandalika, Nomor 1 Ada Batman di Podium!

LIMA momen unik pembalap MotoGP di Mandalika menarik untuk dibahas. Akhir pekan nanti, para pembalap di kelas utama akan kembali beradu cepat di Sirkuit Mandalika pada seri ke-15 musim ini.

MotoGP Mandalika selalu memunculkan momen-momen tak terlupakan dari para pembalap. Berikut lima momen unik pembalap MotoGP di Mandalika.

5. Jack Miller Angkat Galon





Pertama Jack Miller yang tertangkap kamera tengah mengangkat galon menuju paddock tim KTM. Miller nampaknya ingin membantu krunya di paddock Red Bull KTM Factory Racing agar tidak dehidrasi di tengah cuaca terik di Sirkuit Mandalika.

Aksi Jack Miller ini pun mendapat respon dari warganet Indonesia yang menyebut Miller sebagai Aquaman. Foto Jack Miller yang tengah mengangkat galon pun sempat viral di media sosial.

4. Fabio Quartarao Tiru Gaya Pawang Hujan





Berikutnya ada tingkah Fabio Quartararo yang menirukan gaya pawang hujan di Sirkuit Mandalik. Bukan pada 2023, momen ini terjadi di MotoGP Mandalika 2022 saat balapan sempat tertunda akibat hujan deras.

Kehadiran pawang hujan di pit lane mencuri para pembalap dan penonton di tribun. Quartararo bahkan sampai mengikuti gerakan sang pawang ketika disorot kamera.