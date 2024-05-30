Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Breaking News: Acara Perpisahan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya Batal Digelar di Indonesia Open 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |11:28 WIB
Breaking News: Acara Perpisahan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya Batal Digelar di Indonesia Open 2024
Acara perpisahan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya batal digelar di Indonesia Open 2024. (Foto: PBSI)
JAKARTA - Acara perpisahan salah satu ganda putra terbaik Tanah Air, yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo batal digelar di Indonesia Open 2024. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak PBSI yang sejatinya sudah menyusun rencana perpisahan pasangan berjuluk Minions tersebut.

Acara perpisahan ini sebenarnya sebagai bentuk apresiasi, penghormatan, dan ucapan terima kasih atas prestasi dan dedikasi yang telah ditorehkan oleh Marcus/Kevin. Awalnya, acara perpisahan bagi Marcus/Kevin ini sedianya akan diselenggarakan di hari final perhelatan Indonesia Open 2024.

Sayangnya acara yang sedianya bakal berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu 9 Juni 2024 takkan terwujud. Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Ricky Soebagdja, batalnya acara farewell party bagi Minions itu karena Marcus berhalangan hadir.

"Kami merencanakan menggelar acara perpisahan bagi Minions pada hari final turnamen Kapal Api Indonesia Open. Sayangnya, pada hari itu Marcus berhalangan karena dia memiliki agenda lain yang tidak bisa ditunda," ucap Ricky dalam keterangan pers PBSI, Kamis (30/5/2024).

"Karena Marcus tidak bisa hadir di acara perpisahan yang telah direncanakan oleh PBSI tersebut, maka acara perpisahan bagi Minions pun batal digelar," lanjut Ricky.

