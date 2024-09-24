Advertisement
SPORT LAIN

Kampiun Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024, Juan Tiger Terima Trofi dari Juara Dunia dan Juara Eropa Biliar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |01:49 WIB
Kampiun Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024, Juan Tiger Terima Trofi dari Juara Dunia dan Juara Eropa Biliar
Juaan Tiger (tengah) mendapatkan trofi langsung dari juara dunia dan juara Eropa biliar. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)
JUARA Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024, Juan Tiger, mendapatkan kehormatan. Ia mendapatkan trofi juara Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 yang diberikan langsung oleh Juara Dunia Biliar 9 Bola 2023, Francisco Sanchez Ruiz dan Juara Eropa 9 Bola 2023, David Alcaide, dalam penganugerahan yang diadakan di Daruma Pool & Coffee, Tangerang, Senin 23 September 2024 malam WIB.

Tak cuma mendapatkan trofi, Juan yang bermain untuk klub Tiger juga menerima uang tunai sebesar Rp50 juta. Trofi juara dan uang besar ini diddapatkan Juan setelah menumbangkan Febriyan Tepong dari Jawa Timur dengan skor 6-3 di final.

Juan Tiger juara Mansion Sports 9 Ball Tournamen 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)

(Juan Tiger juara Mansion Sports 9 Ball Tournamen 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)

Dalam sesi penyerahan trofi ini, turut hadir Founder Moor Production, Morry Zoom, selaku penyelenggara dan Humas PB POBSI. Morry mengapresiasi berjalannya turnamen ini dengan sukses dan juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi.

“Saya ucapkan terima kasih banyak buat Mansion dan Daruma. Pastinya juga untuk semua peserta yang sudah bertanding, terima kasih sudah berpartisipasi,” kata Morry dalam sambutannya, Senin 23 September 2024.

“Mudah-mudahan turnamen ini memberikan kenangan yang nenyenangkan. Nantinya akan bisa kita adakan lagi tahun depan,” tambahnya.

“Terima kasih sekali lagi, kalau ada kekurangan atau kesalahan saya minta maaf. Semoga bisa memperbaikinya tahun depan atau pada event berikutnya,” harapnya.

1 2
