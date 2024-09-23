Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Terhenti di Semifinal China Open 2024, Shohibul Fikri/Daniel Marthin: Terpenting Ranking BWF Naik

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |01:01 WIB
Terhenti di Semifinal China Open 2024, Shohibul Fikri/Daniel Marthin: Terpenting Ranking BWF Naik
Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU – Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin tak terlalu kecewa meski perjuangan mereka di China Open 2024 terhenti di semifinal. Hasil tersebut tetap Fikri/Daniel syukuri lantaran setidaknya ranking BWF mereka bisa terdongkrak berkat lolos ke semifinal turnamen super 1000 tersebut.

Fikri/Daniel terhenti di semifinal China Open 2024 pada Sabtu 22 September 2024 setelah tumbang di tangan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Mereka kalah dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 22-24.

Dengan hasil tersebut, Fikri/Daniel tersingkir tiga kali di semifinal dalam empat turnamen yang mereka ikuti sejak menjadi pasangan baru. Mencapai babak empat besar China Open 2024 tentu menjadi pencapaian terbaik mereka sejauh ini.

Karena itu, duet Pelatnas PBSI itu tetap bersyukur walau gagal mencapai final China Open 2024, yang bakal menjadi partai puncak pertama bagi mereka. Sebab, mereka sudah mengumpulkan banyak poin sehingga ranking mereka bakal terdongkrak cukup tinggi.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin

“Hasil semifinal Super 1000 patut disyukuri, penting untuk ranking kami,” kata Daniel dilansir dari rilis PBSI, Senin (23/9/2024).

Sebagai pasangan baru, Fikri/Daniel memang harus berjuang dari bawah lagi untuk bisa menaikkan peringkat dunia mereka ke papan atas. Saat ini, mereka berhasil melesat ke posisi 88 dunia, naik 15 tingkat dari sebelumnya pada pembaruan ranking teranyar BWF pada awal pekan ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/40/3068025/5-pebulu-tangkis-indonesia-yang-naik-peringkat-usai-china-open-2024-nomor-1-pasangan-non-pelatnas-bk4kTvYZ81.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Naik Peringkat Usai China Open 2024, Nomor 1 Pasangan Non-Pelatnas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/40/3066965/update-ranking-bwf-usai-china-open-2024-shohibul-fikri-daniel-marthin-dan-leo-rolly-bagas-maulana-naik-drastis-C9DVjvZwV5.jpg
Update Ranking BWF Usai China Open 2024: Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Leo Rolly/Bagas Maulana Naik Drastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/40/3066515/optimistis-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-diyakini-pelatih-tampil-lebih-baik-usai-china-open-2024-lADIAP5eUZ.jpg
Optimistis, Jonatan Christie dan Anthony Ginting Diyakini Pelatih Tampil Lebih Baik Usai China Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/40/3066609/penyebab-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-belum-kembali-ke-performa-terbaik-7wpyH7CQo5.jpg
Penyebab Jonatan Christie dan Anthony Ginting Belum Kembali ke Performa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/40/3066484/kisah-tomoka-miyazaki-bidadari-cantik-asal-jepang-yang-sukses-lewati-rekor-an-se-young-di-china-open-2024-Eq9HI7EtN9.jpg
Kisah Tomoka Miyazaki, Bidadari Cantik Asal Jepang yang Sukses Lewati Rekor An Se-young di China Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/40/3066247/demi-amankan-tiket-bwf-world-tour-finals-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-diharapkan-segera-bangkit-wWR9GHUEow.jpg
Demi Amankan Tiket BWF World Tour Finals 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Diharapkan Segera Bangkit
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement