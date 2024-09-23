Terhenti di Semifinal China Open 2024, Shohibul Fikri/Daniel Marthin: Terpenting Ranking BWF Naik

CHANGZHOU – Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin tak terlalu kecewa meski perjuangan mereka di China Open 2024 terhenti di semifinal. Hasil tersebut tetap Fikri/Daniel syukuri lantaran setidaknya ranking BWF mereka bisa terdongkrak berkat lolos ke semifinal turnamen super 1000 tersebut.

Fikri/Daniel terhenti di semifinal China Open 2024 pada Sabtu 22 September 2024 setelah tumbang di tangan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Mereka kalah dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 22-24.

Dengan hasil tersebut, Fikri/Daniel tersingkir tiga kali di semifinal dalam empat turnamen yang mereka ikuti sejak menjadi pasangan baru. Mencapai babak empat besar China Open 2024 tentu menjadi pencapaian terbaik mereka sejauh ini.

Karena itu, duet Pelatnas PBSI itu tetap bersyukur walau gagal mencapai final China Open 2024, yang bakal menjadi partai puncak pertama bagi mereka. Sebab, mereka sudah mengumpulkan banyak poin sehingga ranking mereka bakal terdongkrak cukup tinggi.

“Hasil semifinal Super 1000 patut disyukuri, penting untuk ranking kami,” kata Daniel dilansir dari rilis PBSI, Senin (23/9/2024).

Sebagai pasangan baru, Fikri/Daniel memang harus berjuang dari bawah lagi untuk bisa menaikkan peringkat dunia mereka ke papan atas. Saat ini, mereka berhasil melesat ke posisi 88 dunia, naik 15 tingkat dari sebelumnya pada pembaruan ranking teranyar BWF pada awal pekan ini.