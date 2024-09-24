Bawa-Bawa Indonesia, Marc Marquez Bahagia Usai Raih Podium di MotoGP Emilia Romagna 2024

MARC Marquez bahagia usai raih podium di MotoGP Emilia Romagna 2024. Dia pun turut membawa nama Indonesia dalam membicarakan kesuksesannya di balapan utama MotoGP Emilia Romagna 2024.

Diketahui, hasil manis diraih Marc Marquez kala mentas di balapan utama MotoGP Emilia Romagna 2024 pada akhir pekan lalu. Berlaga di Sirkuit Misano, San Marino, Italia, Minggu 22 September 2024 malam WIB, pembalap Gresini Ducati itu bisa finis di posisi ketiga.

Marquez yang start dari posisi ketujuh dapat keuntungan usai Francesco Bagnaia terjatuh. Kala itu, Bagnaia terjatuh saat sedang memimpin balapan.

Alhasil, Marquez yang berada di urutan keempat langsung naik satu tempat ke urutan ketiga. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- terus mempertahankan posisinya itu hingga garis finis.

Hasil ini disambut bahagia oleh Marquez. Sebab, hasil ini membuatnya melanjutkan tren positif dengan terus naik podium di 3 balapan beruntun.