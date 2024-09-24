Pebiliar Muda Tumbuhkan Bakat Lewat Mansion Sport 9 Ball Open Tournament 2024

TANGERANG - Moor Production bekerja sama dengan Mansion Sport mengadakan event 9 Ball Open Tournament 2024. Event sport bergengsi yang menggabungkan olahraga dan musik ini diselenggarakan pada 20-23 September 2024 di Daruma Pool and Coffee, Tangerang. Turnamen ini menjadi ajang pembibitan pebiliar muda nasional.

Turnamen biliar yang mengusung tema When Sport & Music Become One dihadiri guest star Juara Dunia 9 Ball 2023 Francisco Sanchez Ruiz dan Juara European Open 2023 David Alcaide, Founder Moor Production Morry, CEO Mansion Sports Entertainment Group Denis Keet, Perwakilan PB POBSI Samuel Tanoesoedibjo.

“Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung Mansion Sport 9 Ball Open Tournament 2024. Turnamen ini menjadi ajang pembibitan atlet biliar nasional. Semoga para pebiliar muda bisa mengembangkan bakatnya di turnamen ini hingga kemudian mentas di level nasional dan internasional,” kata Morry saat sesi Awarding Ceremony di Daruma Pool and Coffee, Tangerang, Senin (23/9/2024) malam.

Perempuan yang juga menjabat Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi dan Humas POBSI ini mengatakan, atlet biliar nasional saat ini sudah banyak yang berkembang, seperti mengikuti berbagai turnamen kejuaran dunia.

Sebagai informasi, turnamen yang digelar di Daruma Pool & Coffee, yang merupakan pool house terbesar di Indonesia dengan total 108 meja, terbuka bagi seluruh pemain biliar dengan kategori Handicap 4 dan 5.

Turnamen ini semakin menumbuhkan semangat dan kecintaan generasi muda akan olahraga biliar. Terlebih dengan hadirnya dua pebiliar dunia Francisco Sanchez Ruiz dan David Alcaide saat sesi Exhibition Double Race bersama finalis Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024, Juan Tiger dan Febriyan Tepong.