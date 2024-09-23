Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Lari Marathon Sambil Menikmati Keindahan Alam Bintan

Faqih Satrio , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |15:27 WIB
Lari Marathon Sambil Menikmati Keindahan Alam Bintan
Bintan Mandiri Marathon siap digelar. (Foto: Youtube Lintas iNews)
A
A
A

JAKARTA – Event sport tourism yang dikemas dalam ajang Mandiri Bintan Marathon kembali digelar di kawasan pariwisata Bintan Resort, Kepulauan Riau. Ajang ini diyakini mampu mempromosikan Kepulauan Riau dalam mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Ajang lari bertajuk Run and Discover Event Sport Tourism kembali digelar pada tahun ini. Dalam penyelenggaraannya, para peserta diajak merasakan sensasi berlari sambil menikmati keindahan alam yang menakjubkan dari Pulau Bintan.

Bintan Mandiri Marathon

Dalam kegiatan ini, ditargetkan 2.000 pelari dari dalam maupun luar negeri akan menyemarakkan event tahunan tersebut. Ajang ini dihelat di Lagoi Bay, Kawasan Wisata Bintan Resort, pada 2 hingga 3 November 2024.

Event sport tourism ini mendapat dukungan penuh dari Kemenparekraf dalam perannya mempromosikan Bintan. Dengan begitu, tempat ini bisa menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Mandiri Bintan Marathon 2024 akan menghadirkan berbagai kategori lari yang cocok untuk semua kalangan dari pemula hingga pelari berpengalaman. Mulai dari 3 km untuk family run hingga full marathon sepanjang 42 km.

(Djanti Virantika)

