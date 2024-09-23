3 Pebulutangkis Indonesia yang Dihormati Fans Bulutangkis China, Nomor 1 The Daddies

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menjadi salah satu pebulutangkis Indonesia yang dikagumi fans buluangkis China (Foto: PBSI)

TIGA pebulutangkis Indonesia yang dihormati fans bulutangkis China menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah ganda putra senio Tanah Air, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Kali ini Okezone akan membahas pebulutangkis Indonesia yang dihormati fans bulutangkis China. Siapa saja? berikut ulasannya

3. Greysia Polii





Pertama ada nama Greysia Polii. Pebulutangkis ganda putri andalan Indonesia ini menjadi salah satu pemain yang dihormati para fans bulutangkis di China.

Ya, Greysia sendiri merupakan pemain yang cukup populer di China. Apalagi, setelah Greysia berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 bersama Apriyani Rahayu.

Beberapa waktu lalu, Greysia Polii menggelar jumpa penggemar di China pada 3 hingga 9 Agustus 2023 di tiga kota yakni Shanghai, Wenzhou dan Nanjing. Selain bertemu dengan para penggemarnya, tentu saja Greysia Polii berkesempatan bertemu dengan para pemain termasuk legenda bulutangkis China seperti Liu Cheng, Wang Xiaoli, Bao Yixin, Tang Jinhua, Li Yinhui hingga Li Junhui.