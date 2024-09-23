Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Indonesia yang Dihormati Fans Bulutangkis China, Nomor 1 The Daddies

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |04:00 WIB
3 Pebulutangkis Indonesia yang Dihormati Fans Bulutangkis China, Nomor 1 <i>The Daddies</i>
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menjadi salah satu pebulutangkis Indonesia yang dikagumi fans buluangkis China (Foto: PBSI)
A
A
A

TIGA pebulutangkis Indonesia yang dihormati fans bulutangkis China menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah ganda putra senio Tanah Air, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Kali ini Okezone akan membahas pebulutangkis Indonesia yang dihormati fans bulutangkis China. Siapa saja? berikut ulasannya

3. Greysia Polii


Pertama ada nama Greysia Polii. Pebulutangkis ganda putri andalan Indonesia ini menjadi salah satu pemain yang dihormati para fans bulutangkis di China.

Ya, Greysia sendiri merupakan pemain yang cukup populer di China. Apalagi, setelah Greysia berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 bersama Apriyani Rahayu.

Beberapa waktu lalu, Greysia Polii menggelar jumpa penggemar di China pada 3 hingga 9 Agustus 2023 di tiga kota yakni Shanghai, Wenzhou dan Nanjing. Selain bertemu dengan para penggemarnya, tentu saja Greysia Polii berkesempatan bertemu dengan para pemain termasuk legenda bulutangkis China seperti Liu Cheng, Wang Xiaoli, Bao Yixin, Tang Jinhua, Li Yinhui hingga Li Junhui.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement