Indonesia Para Badminton Internasional 2024: Merah-Putih Berpeluang Pertahankan Gelar Juara Umum

Terjadi empat pertandingan All Indonesia Final di Indonesia Para Badminton International 2o024: Makasi ya

INDONESIA berpeluang mempertahankan gelar juara umum di ajang Indonesia Para Badminton Internasional 2024. Sejumlah atlet Indonesia melaju ke babak final dalam kejuaraan yang digelar di Edutorium UMS Solo tersebut.

Terjadi all Indonesian finals di empat kategori. Salah satu all Indonesian finals terjadi di nomor Tunggal Putri SH 6. Irianti Yunia Widya memastikan lolos ke partai puncak usai menang mudah melawan wakil Jerman, Julia Schramm dengan skor 21-4,21-2 dalam babak semifinal, Sabtu (21/9/2024).

Pada partai pamungkas, ia berhadapan dengan Rina Marlina yang juga menuai kemenangan di semifinal setelah menumbangkan rekan senegaranya, Apriliyana Sulistyawati dalam pertarungan dua gim 21-6,21-4.

“Saya tidak mengalami banyak kesulitan di pertandingan semifinal, sehingga bisa menang dan memastikan lolos ke final. Ujian sebenarnya justru akan terjadi di final nanti karena akan melawan Rina Marlina yang berhasil meraih medali perunggu pada Paralimpiade Paris 2024 dari nomor Ganda Campuran SH 6. Meski begitu saya bertekad untuk memberikan kemampuan terbaik dan tetap optimistis demi memenangi medali emas,” kata Irianti.

BACA JUGA:

Menjejakkakan kaki di babak final Tunggal Putri SH 6 dalam turnamen ini merupakan pencapaian perdana bagi Irianti. Sebelumnya, pada 2023, perjuangan atlet berusia 23 tahun tersebut terhenti di babak empat besar dan mendapatkan medali perunggu. Alhasil, demi meraih gelar juara di tahun ini, Irianti memiliki strategi khusus melawan Rina yakni dengan lebih banyak menekan sisi backhand lawan.

Sementara itu, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mendulang medali emas di nomor Tunggal Putra SU 5. Harapan itu datang dari Suryo Nugroho yang berhasil melenggang ke final setelah menghentikan langkah lawan asal Singapura, Tay Wei Ming.

Pada laga tersebut, ia sejatinya mendapat perlawanan tangguh dari lawan meski tetap berhasil menuntaskan pertarungan dalam dua gim dengan skor 21-16,21-18.