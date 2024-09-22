Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Race MotoGP Emilia Romagna 2024: Marc Marquez Persulit Francesco Bagnaia?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |17:46 WIB
Link Live Streaming Race MotoGP Emilia Romagna 2024: Marc Marquez Persulit Francesco Bagnaia?
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

LINK live streaming race MotoGP Emilia Romagna 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang digelar di Sirkuit Misano, Italia, pada Minggu (22/9/2024) pukul 18.00 WIB itu menarik karena adanya persaingan antara Marc Marquez vs Francesco Bagnaia.

Seperti yang diketahui, GP Emilia Romagna merupakan seri ke-14 dari kalender MotoGP 2024. Sebelumnya Bagnaia berhasil menarik perhatian lantaran mampu memenangkan sprint race MotoGP Emilia Romagna 2024 pada Sabtu 21 September 2024.

Kendati demikian, Bagnaia tak bisa bersantai. Sebab ada Marquez yang bisa saja jadi penggagal Bagnaia untuk memenangkan balapan MotoGP Emilia Romagna.

Pasalnya pada edisi sebelumnya, yakni MotoGP San Marino 2024, Marquez sukses keluar sebagai pemenang. Dua balapan itu pun sama-sama digelar di Sirkuit Misano, sehingga ada potensi Marquez kembali berjaya di sirkuit kandang Valentino Rossi tersebut.

Marc Marquez

Pada sprint race MotoGP Emilia Romagna 2024, Marquez sendiri mampu finis keempat. Meski gagal podium, kecepatannya tetap berbahaya dan Bagnaia jelas harus waspada.

