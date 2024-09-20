Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar 3 Wakil Indonesia yang Lolos Semifinal China Open 2024: Ada Shohibul Fikri/Daniel Marthin hingga Jonatan Christie

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |22:18 WIB
Daftar 3 Wakil Indonesia yang Lolos Semifinal China Open 2024: Ada Shohibul Fikri/Daniel Marthin hingga Jonatan Christie
Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 wakil Indonesia berhasil lolos ke semifinal China Open 2024. Keempat wakil itu adalah Jonatan Christie, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Sejatinya ada lima wakil Indonesia yang beraksi di perempatfinal China Open 2024 yang berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, pada hari ini, Jumat (20/9/2024). Hanya saja tiga berhasil lolos, sedangkan dua gugur.

Kedua wakil Indonesia yang menelan kekelahan di perempatfinal China Open 2024 itu adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Lalu satu lagi adalah Anthony Sinisuka Ginting,

Tak seperti Fajar/Rian, pasangan baru Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin justru berhasil memetic kemenangan. Mereka lolos ke semifinal usai menumbangkan Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard (Denmark) dengan skor 21-19 dan 21-19.

Jonatan Christie

Fikri/Daniel lantas menjadi satu-satunya ganda putra Indonesia yang bertahan di China Open 2024. Hal serupa juga dirasakan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, yang mana menjadi ganda campuran satu-satunya Indonesia di turnamen super 1000 tersebut.

Dejan/Gloria ke semifinal berkat kemenangan manis mereka atas Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin (Malaysia) dengan skor 21-14 dan 21-9.

Halaman:
1 2
