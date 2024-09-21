Klasemen MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024: Francesco Bagnaia Pepet Jorge Martin, Marc Marquez Dikejar Enea Bastianini

KLASEMEN MotoGP 2024 kelar Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024 sudah diketahui. Francesco Bagnaia mulai memepet Jorge Martin!

Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024 telah rampung digelar. Sesi tersebut dihelat di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, Sabtu (21/9/2024) malam WIB.

Bagnaia keluar sebagai pemenang. Ia berhasil memanfaatkan kesalahan Martin pada pertengahan balapan untuk mencuri kemenangan.

Berkat hasil itu, Bagnaia menambah 12 poin di klasemen MotoGP 2024. Ia masih berada di posisi dua, tetapi kini memepet Martin dengan torehan 317 angka atau selisih hanya lima!

Martinator memang masih berada di puncak klasemen dengan 321 poin. Namun, jika Bagnaia menang balapan pada Minggu 22 September 2024 malam WIB, posisi teratas akan berganti!

Sementara itu, Marquez masih berada di posisi tiga. Kendati hanya finis di posisi empat pada Sprint Race MotoGP Emilia Romagna 2024, ia cukup aman dari kejaran Bastianini.