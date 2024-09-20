Banyak Pecahkan Rekor Nasional, PON XXI Aceh-Sumut 2024 Berakhir Sukses

MEDAN - Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 berhasil memecahkan banyak rekor nasional. Hal itu karena adanya persaingan yang ketat di antara para atlet sehingga PON XXI Aceh-Sumut 2024 berakhir dengan sukses.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Marciano Norman pada saat konferensi pers di Media Center PON XXI Sumut, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Kamis (19/9/2024). Menurut Marciano, tanda PON sukses karena persaingan yang ketat hingga banyak memecahkan rekor.

“PON yang sukses yang berhasil adalah pekan olahraga yang banyak memecahkan rekor PON maupun nasional,” ujar Marciano, dikutip Jumat (20/9/2024).

Marciano pun mengungkapkan berbagai rekor nasional maupun PON yang telah tercipta selama PON XXI. Mulai dari cabang olahraga (Cabor) atletik yang memecahkan 7 rekor nasional dan 21 rekor PON.

“Atlet lari (Sumut) Nella bisa memecahkan tiga rekor nasional, Nella ini belum masuk atlet nasional, maka hasil PON ini kita dari pusat memberikan atensi atas keberhasilan pembinaan Sumut yang kelak akan menjadi atlet masa depan yang akan membuat kita bangga,” tambahnya.

Selanjutnya di cabor renang terjadi satu rekor nasional dan 17 rekor PON, selam kolam 7 rekor nasional dan 6 rekor PON, angkat besi 5 rekor senior dan 6 rekor PON, panjat tebing 4 rekor nasional dan 4 rekor PON, dan menembak 2 rekor nasional dan 20 rekor PON.

“Banyaknya pemecahan rekor ini membuat saya sebagai Ketua KONI bangga, karena kawan-kawan di provinsi dan kabupaten/kota mampu melakukan pembinaan dengan sangat baik,” kata Marciano.