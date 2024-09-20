Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Aceh-Sumut Resmi Ditutup, Tongkat Estafet Tuan Rumah PON XXII 2028 Diserahkan ke NTB-NTT

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |21:33 WIB
Aceh-Sumut Resmi Ditutup, Tongkat Estafet Tuan Rumah PON XXII 2028 Diserahkan ke NTB-NTT
NTB dan NTT jadi tuan rumah PON XXII 2028. (Foto: iNews)
A
A
A

MEDAN - Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 resmi ditutup. Dalam acara closing ceremony ajang tersebut, tongkat estafet tuan rumah PON pun diberikan kepada Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menggelar PON XXII 2028.

Closing ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024 digelar di Stadion Utama Sport Center Sumut, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (20/9/2024) malam WIB.

Usai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi, resmi menutup PON 2024, acara upacara penutupan berlangsung ke prosesi penyerahan tongkat estafet tuan rumah PON 2028. Hal itu dimulai dengan penurunan bendera PON oleh Purna Paskibraka Indonesia Sumut.

Prosesi penurunan bendera PON diiringi dengan lagu nasional Bagimu Negeri. Lagu tersebut tersebut pun dinyanyikan oleh artis nasional Marcell Siahaan.

Closing Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024

Setelah diturunkan, bendera PON dikembalikan oleh pihak Aceh-Sumut kepada Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman. Setelah itu KONI menyerahkan bendera PON tersebut kepada Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, didampingi Ketua KONI NTB dan Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto didampingi ketua KONI NTT.

Halaman:
1 2
