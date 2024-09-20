Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Closing Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024: Tuan Rumah Pamer Tarian Tradisional, Upacara Penutupan Resmi Dimulai

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |20:33 WIB
Closing Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024: Tuan Rumah Pamer Tarian Tradisional, Upacara Penutupan Resmi Dimulai
Closing Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: iNews)
A
A
A

DELI SERDANG – Closing ceremony Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 resmi dimulai di Stadion Utama Sport Center Sumut, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (20/9/2024) malam WIB. Dalam acara penutupan itu, tuan rumah, baik Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) saling memamerkan tarian tradisional mereka.

Acara upacara penutupan PON 2024 dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Lea Simanjuntak. Ribuan penonton yang hadir pun sangat bersemangat melantunkannya dengan hiasan bendera Merah-Putih yang ditampilkan di stadion.

Dalam acara ini, turut hadir Menko PMK, Muhadjir Effendy, yang mewakili Presiden Joko Widodo. Ada pula Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, serta Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Marciano Norman.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan penampilan tarian tradisional dari Aceh. Nuansa magis pun sangat terasa ketika narasi syahdu dibacakan sebagai pembukanya.

Setelah itu, alunan musik mengiringi tari saudati dan juga rampak. Para penari dan pemusik dengan sangat indahnya menampilkan kekayaan budaya Aceh yang memukau.

Closing Ceremony PON XXI Aceh-Sumut 2024

Tak hanya Aceh, selepas itu gantian tarian tradisional dari Sumatera Utara yang menghibur para penonton yang hadir dengan sangat menggelegar. Berbagai budaya dari sejumlah daerah setempat seperti Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Batak Toba, Simalungun hingga lompat batu dari Nias ditampilkan dengan sangat ciamik dan spektakuler.

Halaman:
1 2
