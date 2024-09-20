PON Aceh-Sumatera Utara 2024 Selesai, Cabor Woodball Sukses Jadi Debutan

WOODBALL sukses menjadi salah satu cabang olahraga debutan di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Ketua Umum Indonesia Woodball Association (IWbA), Aang Sunadji, pun berharap woodball bisa dipertandingkan lagi pada PON edisi berikutnya dan juga SEA Games.

Sebanyak 114 atlet dari 16 provinsi turun di tujuh nomor yang dilombakan di Lapangan Golf Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar 14-19 September 2024. Tujuh nomor yang dilombakan adalah tim fairway putra-putri, double mix fairway, single stroke putra-putri serta double stroke putra-putri.

Hasilnya, Jawa Tengah menjadi juara umum dengan perolehan tiga medali emas dan empat perunggu. Disusul Banten di peringkat kedua lewat dua emas dua perak dan satu perunggu, serta Aceh di urutan ketiga lewat dua medali emas.

Peringkat keempat direbut Bali dengan raihan dua perak dan satu perunggu. Jawa Barat menutup lima besar klasemen perolehan medali cabang olahraga woodball PON 2024 dengan perolehan satu perak dan satu perunggu.

Posisi keenam dan ketujuh klasemen diduduki Jawa Timur dan DKI Jakarta. Kedua tim sama-sama memperoleh satu perak.

“Penyelenggaraan woodball di PON ini bukan hanya sebagai debut, tapi juga menjadi catatan sejarah buat olahraga ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat masyarakat woodball di Indonesia untuk terus memperkenalkan olahraga ini lebih luas dan memberikan prestasi tertinggi buat Indonesia di kancah dunia,” kata Aang Sunadji, Ketua Umum Indonesia Woodball Association (IWbA), dikutip dari keterangan pers yang diterima MNC Portal Indonesia (20/9/2024).