Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Adelia Chantika, Perenang 13 Tahun asal DKI Jakarta yang Kaget Raih 3 Medali Emas dan Pecahkan 2 Rekor di PON XXI Aceh-Sumut 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |00:00 WIB
Kisah Adelia Chantika, Perenang 13 Tahun asal DKI Jakarta yang Kaget Raih 3 Medali Emas dan Pecahkan 2 Rekor di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Atlet renang DKI Jakarta, Adelia Chantika Aulia. (Foto: Instagram/adeliachantika_aulia)
A
A
A

KISAH Adelia Chantika Aulia, perenang berusia 13 tahun asal DKI Jakarta yang mengaku kaget bisa meraih 3 medali emas dan memecahkan rekor di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 menarik untuk dibahas. Sebab ia sendiri benar-benar tak menyangka dapat melakukan itu semua.

Chantika membuat kejutan kala tampil di perlombaan hari kelima cabor renang PON XXI Aceh-Sumut 2024 pada Rabu 18 September 2024. Dalam satu hari, Chantika berhasil memboyong dua medali emas sekaligus melengkapi perolehannya menjadi tiga emas.

Tambahan emas Chantika yang pertama datang dari nomor 100m gaya bebas putri. Pada nomor tersebut, Chantika tampil sebagai yang tercepat mampu mencatatkan waktu 57,27 detik.

Satu medali emas lagi didapatkan Chantika dari nomor 100 meter gaya punggung putri. Bahkan, di nomor tersebut, Chantika mampu memecahkan rekor PON.

Adelia Chantika Aulia (instagram/adeliachantika_aulia)

Chantika finish dengan membukukan waktu 1 menit 04,07 detik. Catatan waktu itu memecahkan rekor PON yang dibuat Flairene Candrea saat babak penyisihan PON XXI dengan catatan 1 menit 04,68 detik.

"Saya tidak menyangka bisa meraih dua medali emas dalam satu hari. Apalagi, sampai memecahkan rekor PON," kata Chantika, dalam keterangan pers yang diperoleh MNC Portal Indonesia, dikutip Jumat (20/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement