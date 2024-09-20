Kisah Adelia Chantika, Perenang 13 Tahun asal DKI Jakarta yang Kaget Raih 3 Medali Emas dan Pecahkan 2 Rekor di PON XXI Aceh-Sumut 2024

KISAH Adelia Chantika Aulia, perenang berusia 13 tahun asal DKI Jakarta yang mengaku kaget bisa meraih 3 medali emas dan memecahkan rekor di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 menarik untuk dibahas. Sebab ia sendiri benar-benar tak menyangka dapat melakukan itu semua.

Chantika membuat kejutan kala tampil di perlombaan hari kelima cabor renang PON XXI Aceh-Sumut 2024 pada Rabu 18 September 2024. Dalam satu hari, Chantika berhasil memboyong dua medali emas sekaligus melengkapi perolehannya menjadi tiga emas.

Tambahan emas Chantika yang pertama datang dari nomor 100m gaya bebas putri. Pada nomor tersebut, Chantika tampil sebagai yang tercepat mampu mencatatkan waktu 57,27 detik.

Satu medali emas lagi didapatkan Chantika dari nomor 100 meter gaya punggung putri. Bahkan, di nomor tersebut, Chantika mampu memecahkan rekor PON.

Chantika finish dengan membukukan waktu 1 menit 04,07 detik. Catatan waktu itu memecahkan rekor PON yang dibuat Flairene Candrea saat babak penyisihan PON XXI dengan catatan 1 menit 04,68 detik.

"Saya tidak menyangka bisa meraih dua medali emas dalam satu hari. Apalagi, sampai memecahkan rekor PON," kata Chantika, dalam keterangan pers yang diperoleh MNC Portal Indonesia, dikutip Jumat (20/9/2024).