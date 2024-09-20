Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal China Open 2024: Anthony Ginting Kalah Dramatis dari Kunlavut Vitidsarn

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |22:07 WIB
Hasil Perempatfinal China Open 2024: Anthony Ginting Kalah Dramatis dari Kunlavut Vitidsarn
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
CHANGZHOU – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, disikat wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn, di babak perempat final China Open 2024. Lewat rubber game berdurasi 60 menit, dia kalah dengan skor 21-10, 11-21 dan 19-21.

Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting kalah dramatis dari wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn di perempatfinal China Open 2024. Sebab Anthony yang bermain selama 60 menit itu kalah rubber game dengan skor yang tipis, yakni 21-10, 11-21 dan 19-21.

Dengan hasil tersebut, Ginting gagal mengikuti langkah Jonatan Christie ke semifinal turnamen Super 1000 itu. Sedangkan Kunlavut selanjutnya akan bersua dengan utusan Jepang, Kodai Naraoka.

Beraksi di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat (20/9/2024) malam WIB, Ginting tampil dengan penuh percaya diri. Serangan-serangan yang dilancarkannya sangat akurat sehingga membuat Kunlavut kerepotan.

Hasilnya, pemain ranking 10 dunia itu bisa memimpin 4-1 dan 8-2. Dia pun mencapai interval gim pertama dengan cepat dalam kedudukan 11-5.

Anthony Sinisuka Ginting

Usai rehat, Ginting tak menurunkan tekanannya. Dia terus menyerang dengan brutal ke pertahanan Kunlavut. Alhasil, pemain kelahiran Cimahi itu memperlebar keunggulannya menjadi 16-7 dan kemudian mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor telak 21-10.

Halaman:
1 2
