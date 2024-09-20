Berhasil Taklukkan Ganda Putra Peringkat 1 Dunia, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Akui Senang Bukan Main

CHANGZHOU - Sebagai pasangan baru, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin berhasil mengalahkan ganda putra peringkat satu dunia asal China, yakni Liang Wei Keng/Wang Chang di babak 16 besar China Open 2024. Tak heran jika Fikri/Daniel pun merasa sangat bahagia denagn kemenangan penting tersebut.

Fikri/Daniel tampil gemilang saat bertemu wakil tuan rumah, Liang/Wang di Olympic Sports Centre Gymnasium, Changzhou, China, Kamis (19/9/2024) siang WIB. Mereka menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-19, 18-21, dan 21-17.

Kemenangan tersebut pun memberi arti tersendiri untuk bisa menambah motivasi dan kepercayaan diri mereka. Sebab bukan hanya soal mengalahkan pasangan peringkat satu dunia saja, tetapi mereka juga menaklukkan Liang/Wang di hadapan publik China.

"Syukur alhamdulillah, kami tentunya cukup senang dengan kemenangan hari ini melawan unggulan pertama, ganda nomor satu dunia dan peraih medali perak Olimpiade Paris 2024 kemarin," ungkap Fikri, dalam keterangan pers PBSI, Jumat (20/9/2024).

"Mengalahkan Liang/Wang di rumahnya merupakan kemenangan yang sangat berarti karena bisa menambah motivasi dan percaya diri kami di turnamen pertama dengan level Super 1000 ini," tambahnya.

Meski begitu, Fikri/Daniel mengaku tidak mudah untuk mengalahkan Liang/Wang di laga tersebut. Untungnya, mereka juga tidak ingin menyerah begitu saja dan membuktikan bahwa mereka punya level yang sama.