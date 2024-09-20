Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Salah Makan, Marc Marquez Terjebak di Toilet Pesawat saat Mendarat di Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |22:00 WIB
Gara-Gara Salah Makan, Marc Marquez Terjebak di Toilet Pesawat saat Mendarat di Indonesia
Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan Marc Marquez di sesi konferensi pers jelang MotoGP Emilia-Romagna 2024 (Foto: MotoGP)
PEMBALAP Gresini Racing, Marc Marquez menceritakan momen dirinya terjebak di toilet pesawat. Menariknya, The Baby Alien mengatakan kejadian itu dialaminya saat berada di Indonesia.

Marc Marquez menceritakan momen epic tersebut saat sesi tanya jawab jelang MotoGP Emilia Romagna 2024 di Sirkuit Misano. Selain Marc Marquez ada baberapa pembalap yang juga hadir seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini.

Pada sesi tanya jawab tersebut, sang pembawa acara bertanya apakah mereka pernah terjebak dalam toilet pesawat. Bagnaia, Martin dan Bastianini menjawab tidak.

Sedangkan Marquez mengaku pernah mengalaminya. Rider asal Spanyol itu terpaksa berada di dalam toilet saat pesawat mendarat karena salah makan.

"Saya mendarat di dalam toilet, di Indonesia. Saya makan sesuatu yang tidak baik, dan kemudian saya mengatakan: 'Maaf saya harus mendarat di dalam toilet'," ujar Marquez.

