Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Emilia Romagna 2024: Marc Marquez Catatkan Waktu Tercepat

Marc Marquez jadi yang tercepat di sesi latihan bebas 1 MotoGP Emilia Romagna 2024 (Foto: MotoGP)

MARC Marquez (Gresini Racing) menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas 1 MotoGP Emilia-Romagna 2024. The Baby Alien mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit 32,082 detik di Sirkuit Misano, Jumat (20/9/2024).

Marc Marquez menjadi yang tercepat dengan selisih 0,063 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Sementara tempat ketiga dihuni oleh Franco Morbidelli dengan Francesco Bagnaia menempati urutan keempat.

Tak banyak pembalap yang mengaspal di menit-menit awal FP1. Rider KTM Red Bull, Brad Binder, menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 45,279.

Setelah hampir 15 menit sesi berjalan, Binder mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 34,673 detik. Dia unggul 0,738 detik atas Marco Bezzecchi yang ada di belakangnya.

Delapan belas menit jelang sesi usai, Maverick Vinales merebut posisi teratas. Dia membukukan waktu tercepat di angka 1 menit 33,534 detik.

Memasuki menit-menit terakhir, beberapa kali terjadi perubahan di posisi puncak. Mulai dari Fabio Quartararo hingga Pedro Acosta.