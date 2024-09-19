Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Final Voli Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Tengah vs Jawa Barat, Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |15:11 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Voli Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Tengah vs Jawa Barat, Live di iNews
Saksikan final voli putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

RANGKAIAN Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 terus berlanjut. Berbagai cabang olahraga telah memasuki babak penentuan, termasuk cabang olahraga (cabor) voli putra yang akan mencapai puncaknya hari ini, Kamis (19/9/2024).

Pertandingan final voli putra akan mempertemukan dua tim kuat, yaitu Jawa Tengah vs Jawa Barat. Laga tersebut akan berlangsung di GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center, Deli Serdang.

Jawa Barat berhasil lolos ke babak final usai tampil gemilang di semifinal melawan tim tangguh Jawa Timur. Dalam pertandingan tersebut, Jabar menunjukkan dominasi luar biasa dan menyapu bersih laga dengan skor 3-0.

Kekuatan tim Jawa Barat dalam pertandingan ini tak lepas dari peran krusial para pemainnya, terutama bloker andalan mereka yang berhasil mematahkan serangan Jawa Timur berulang kali. Serangan tajam dari outside hitter Jabar juga terbukti sangat efektif, membuat pertahanan Jawa Timur kewalahan sepanjang pertandingan.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Keberhasilan ini membawa Jawa Barat melangkah ke final dengan penuh percaya diri. Sementara itu, tim voli putra Jawa Tengah juga tampil tak kalah impresif di babak semifinal.

Menghadapi DKI Jakarta, Jateng berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang sama, yakni 3-0. Pertandingan ini diwarnai dengan persaingan ketat di awal set pertama, di mana kedua tim saling kejar poin.

Halaman:
1 2
