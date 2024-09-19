Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Voli Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Jawa Tengah, DKI Jakarta Raih Medali Perunggu

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |14:01 WIB
Hasil Voli Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Kalahkan Jawa Tengah, DKI Jakarta Raih Medali Perunggu
Hasil voli putra PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: PON XXI)
A
A
A

DELI SERDANG – Tim voli putri DKI Jakarta berhasil mengalahlan Jawa Tengah di perebutan peringkat ketiga cabang olahraga (cabor) voli Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, pada Kamis (19/9/2024) siang WIB. Dengan begitu, DKI Jakarta berhak meraih medali perunggu usai menang dengan skor 3-0 (25-13, 29-27 dan 25-15).

Jalannya Pertandingan

Dalam laga yang berlangsung di GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center, Deli Serdang, tim DKI Jakarta langsung tancap gas menyerang di awal pertandingan. Mereka pun dengan mudah unggul 7-1.

Variasi serangan smash-smash akurat dan tipuan yang tepat dari Jakarta terus membuat Jawa Tengah kerepotan. Tim Ibu Kota pun terus unggul 15-10 dan memperlebar keunggulan mereka menjadi 18-11.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Poin demi poin terus didapatkan oleh Jakarta dengan mudah. Alhasil, mereka terus memimpin di angka 22-12 dan kemudian mengamankan set pertama dengan skor 25-13.

Pada set kedua, Jawa Tengah memimpin 5-2 lebih dulu. Mereka gantian bisa memberikan tekanan pada Jakarta sehingga unggul 9-5.

Namun, pelan tapi pasti Jakarta merubah pola permainan mereka dan bisa balik menekan. Mereka pun mendekat di angka 11-12 dan 13-14 sampai akhirnya bisa berbalik unggul 16-15 meski kemudian skor menjadi imbang di angka 17-17.

