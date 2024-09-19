Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Kamis 19 September 2024 Pukul 07.00 WIB: Jawa Barat Bakal Tinggalkan Jakarta?

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Kamis (19/9/2024) pukul 07.00 WIB, sudah diketahui. Kontingen Jawa Barat kembali ke puncak dan kemungkinan besar akan meninggalkan DKI Jakarta!

Jawa Barat yang sudah menggeser DKI Jakarta sejak kemarin sukses mempertahankan posisinya hingga pagi ini. Tercatat Jawa Barat telah mengumpulkan 152 emas, 136 perak, dan 135 perunggu.

DKI Jakarta yang ada di peringkat kedua pun menempel ketat perolehan Jawa Barat. Adapun detail koleksinya adalah 149 emas, 125 perak, dan 118 perunggu yang membuat kedua kontingen hanya berselisih tiga emas saja.

Selanjutnya ada Jawa Timur yang nampaknya tidak akan tergoyahkan di urutan ketiga. Usai meraih tambahan emas di cabang olahraga sepakbola nomor putra, Jawa Timur kini memperoleh 117 emas, 114 perak, dan 120 perunggu.

Sementara tuan rumah tetap di posisi lima besar. Sumatera Utara menduduki urutan keempat dengan koleksi 69 emas, 37 perak, dan 90 perunggu.

Lalu Aceh menempati urutan kelima dengan koleksi 56 emas, 42 perak, dan 50 perunggu. Namun, Aceh sendiri harus waspada karena Jawa Tengah berpotensi menggeser mereka dari posisi lima besar.