Hasil 16 Besar China Open 2024: Pulangkan Toma Junior Popov, Jonatan Christie Lolos Perempatfinal

CHANGZHOU – Kemenangan manis baru saja diraih tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie atas wakil Prancis, Tomo Junior Popov di 16 besar China Open 2024, pada Kamis (19/9/2024) sore WIB. Berkat kemenangan itu, Jonatan pun memastikan diri lolos ke perempatfinal.

Ya, Jonatan sukses memulangkan Toma Junior usai susah payah berjuang selama 1 jam 13 menit. Jonatan tepatnya menang dengan skor 16-21, 21-18 dan 22-20 di turnamen super 1000 tersebut.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, , Jojo -sapaan Jonatan- memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Dia menyerang dengan sangat apik sehingga unggul 8-3 lebih dulu.

Pemain ranking tujuh dunia itu pun terus memberikan tekanan pada Popov meski sang lawan berusaha keras untuk mengejar. Dia pun mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-7.

Usai rehat, Jonatan mulai kerepotan menghadapi serangan Popov. Jagoan Pranci situ pun balik menekannya dan bisa menyamakan kedudukan menjadi 14-14.

Bahkan, Popov berhasil berbalik unggul 18-14. Jojo pun membuat kesalahan beruntun yang membuatnya kalah dengan skor 16-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Jonatan kembali tampil sangat gemilang. Serangan-serangannya sulit dikembalikan lawan sehingga dia unggul 6-1.