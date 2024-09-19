Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar China Open 2024: Anthony Ginting Lawan Shi Yu Qi!

Anthony Sinisuka Ginting dan lima wakil Indonesia dijadwalkan tampil di 16 besar China Open 2024 (Foto: PBSI)

CHANGZHOU – Berikut jadwal wakil Indonesia di 16 besar China Open 2024 Super 1000 hari ini, Kamis (19/9/2024). Anthony Sinisuka Ginting mendapat ujian terberat di fase ini.

Seluruh pertandingan di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, itu akan dimulai tepat pukul 08.00 WIB. Wakil Indonesia sudah langsung turun di pertandingan pertama.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja akan berhadapan di lapangan satu melawan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei. Ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua pasangan sehingga dijamin akan seru.

Setelah itu, wakil Indonesia berikutnya baru akan tampil pada siang hari. Ada dua tunggal putra yang akan bermain dalam waktu bersamaan.

Anthony Ginting dijadwalkan menghadapi Shi Yu Qi di lapangan satu! Laga ini akan jadi ujian berat mengingat sang lawan adalah wakil tuan rumah sekaligus unggulan pertama turnamen!

Kemudian, Jonatan Christie juga bisa bermain di saat bersamaan di lapangan dua. Ayah satu orang putra itu akan berhadapan dengan Toma Junior Popov.