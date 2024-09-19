Reaksi Jonatan Christie Berpotensi Jumpa Penakluk Viktor Axelsen di Perempatfinal China Open 2024

JONATAN Christie berpotensi jumpa penakluk Viktor Axelsen di perempatfinal China Open 2024. Pemain yang dimaksud adalah tunggal putra China, yakni Lei Lan Xi.

Ya, Lei Lan Xi tampil apik di China Open 2024. Pada Rabu 18 September 2024, dia berhasil membuat kejutan di kandangnya sendiri.

Leo menyingkirkan sang peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Viktor Axelsen, di babak 32 besar China Open 2024. Dia menang dengan skor 21-19, 17-21, dan 21-16.

Kemenangan tersebut membuat Jonatan berpotensi dengan Lei jika keduanya sama-sama berhasil lolos ke perempatfinal. Pada pertemuan terakhir kontra Lei di Hong Kong Open 2024, Jonatan pun menelan kekalahan dengan skor 14-21, 21-12, dan 17-21.

Tentang potensi pertemuan tersebut, Jonatan belum memikirkannya. Menurutnya yang paling terpenting adalah fokus di babak 16 besar terlebih dahulu. Pada babak itu, Jonatan akan bertemu Toma Junior Popov asal Prancis.