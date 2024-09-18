Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu 18 September 2024 pukul 18.00 WIB

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Jawa Barat berhasil menyalip DKI Jakarta hingga Rabu (18/9/2024) pukul 18.00 WIB.

Berdasarkan data yang sudah diinput Jawa Barat melenggang ke posisi pertama. Tak terbendung, Jawa Barat mengoleksi 141 emas meninggalkan jarak cukup jauh dengan DKI Jakarta. Sejumlah medali emas datang dari berbagai cabor seperti atletik, traditional boat race hingga karate.

Ada pun rincian raihan medali Jawa Barat adalah 141 emas, 128 perak, 126 perunggu. Mereka unggul lima emas dari DKI Jakarta yang menempati urutan kedua.

DKI Jakarta sendiri mengoleksi 136 emas, 116 perak, dan 113 perunggu. Hal ini membuat DKI Jakarta harus bekerja ekstra keras jika ingin kembali menduduki posisi puncak.

Sementara tuan rumah masih menduduki posisi lima besar. Sumatera Utara ada di posisi keempat dengan raihan 67 emas, 36 perak, dan 83 perunggu. Sedangkan Aceh di peringkat kelima dengan raihan 53 emas, 40 perak, dan 47 perunggu.