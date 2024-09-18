Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu 18 September 2024 pukul 18.00 WIB

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |18:14 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu 18 September 2024 pukul 18.00 WIB
Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 hingga Rabu (18/9/2024) pukul 18.00 WIB (Foto: PON2024.id)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Jawa Barat berhasil menyalip DKI Jakarta hingga Rabu (18/9/2024) pukul 18.00 WIB.

Berdasarkan data yang sudah diinput Jawa Barat melenggang ke posisi pertama. Tak terbendung, Jawa Barat mengoleksi 141 emas meninggalkan jarak cukup jauh dengan DKI Jakarta. Sejumlah medali emas datang dari berbagai cabor seperti atletik, traditional boat race hingga karate.

 

Ada pun rincian raihan medali Jawa Barat adalah 141 emas, 128 perak, 126 perunggu. Mereka unggul lima emas dari DKI Jakarta yang menempati urutan kedua.

DKI Jakarta sendiri mengoleksi 136 emas, 116 perak, dan 113 perunggu. Hal ini membuat DKI Jakarta harus bekerja ekstra keras jika ingin kembali menduduki posisi puncak.

Sementara tuan rumah masih menduduki posisi lima besar. Sumatera Utara ada di posisi keempat dengan raihan 67 emas, 36 perak, dan 83 perunggu. Sedangkan Aceh di peringkat kelima dengan raihan 53 emas, 40 perak, dan 47 perunggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement