Kisah Pevoli Cantik Sabina Altynbekova yang Selalu Merasa Masjid Tempat yang Sangat Indah

KISAH pevoli cantik, Sabina Altynbekova, menarik diulas. Sebagai penganut Islam taat, Sabina Altynbekova mengatakan bahwa masjid selalu menjadi tempat yang sangat indah baginya.

Sabina merupakan pevoli asal Kazakhstan. Namanya mulai tersohor usai mentas di ajang Kejuaraan Voli Junior Asia 2014 yang digelar di Taipei, Taiwan.

Kala itu, Sabina Altynbekova yang memperkuat Timnas Kazakhstan dapat sorotan besar kala bersaksi di lapangan. Sebab, dia punya bakat gemilang dan juga paras yang begitu cantik nan menawan.

Karier Sabina Altynbekova pun berjalan apik yang membuat sosoknya makin popule. Dia pernah dikontrak banyak klub elite di berbagai negara, seperti GSG Sunbeams dari Jepang hingga Al Wasl dari Uni Emirat Arab.

Sabina Altynbekova diketahui juga merupakan sosok yang taat beragama. Sabina selalu menggantungkan harapannya kepada Allah SWT.

Ketaatan Sabina Altynbekova dalam menjalani perintah agama Islam turut dapat terlihat dalam unggahannya di media sosial. Dia kerap mengunggah momen kala berada di masjid.