Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Pevoli Cantik Sabina Altynbekova yang Selalu Merasa Masjid Tempat yang Sangat Indah

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |06:10 WIB
Kisah Pevoli Cantik Sabina Altynbekova yang Selalu Merasa Masjid Tempat yang Sangat Indah
Sabina Altynbekova merupakan pevoli cantik yang selalu mencuri perhatian. (Foto: Instagram/@sabina_altynbekova)
A
A
A

KISAH pevoli cantik, Sabina Altynbekova, menarik diulas. Sebagai penganut Islam taat, Sabina Altynbekova mengatakan bahwa masjid selalu menjadi tempat yang sangat indah baginya.

Sabina merupakan pevoli asal Kazakhstan. Namanya mulai tersohor usai mentas di ajang Kejuaraan Voli Junior Asia 2014 yang digelar di Taipei, Taiwan.

Sabina Altynbekova

Kala itu, Sabina Altynbekova yang memperkuat Timnas Kazakhstan dapat sorotan besar kala bersaksi di lapangan. Sebab, dia punya bakat gemilang dan juga paras yang begitu cantik nan menawan.

Karier Sabina Altynbekova pun berjalan apik yang membuat sosoknya makin popule. Dia pernah dikontrak banyak klub elite di berbagai negara, seperti GSG Sunbeams dari Jepang hingga Al Wasl dari Uni Emirat Arab.

Sabina Altynbekova diketahui juga merupakan sosok yang taat beragama. Sabina selalu menggantungkan harapannya kepada Allah SWT.

Ketaatan Sabina Altynbekova dalam menjalani perintah agama Islam turut dapat terlihat dalam unggahannya di media sosial. Dia kerap mengunggah momen kala berada di masjid.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191702/rizki_juniansyah-0Ixy_large.jpg
Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement