SPORT LAIN

Kisah Unik Joe Aditya, Raih Emas PON XXI Aceh-Sumut 2024 untuk DKI Jakarta tapi Dipersembahkan ke Sulawesi Tengah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |02:33 WIB
Joe Aditya menyimpan kisah unik saat meraih medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Joe Aditya menyimpan kisah unik saat meraih medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@joeaditya281)
KISAH unik Joe Aditya yang meraih emas PON XXI Aceh-Sumut 2024 untuk DKI Jakarta tetapi hatinya ke Sulawesi Tengah, menarik untuk diulas. Sebab, mimik wajahnya di atas podium benar-benar mencerminkan hal tersebut.

Joe berhasil meraih medali emas di final nomor 100 meter (M) gaya kupu-kupu putra pada cabor renang PON XXI Aceh-Sumut 2024. Pertandingan itu berlangsung di Kolam Renang Selayang Medan, Senin 16 September 2024 sore WIB.

Joe Aditya

Namun, saat pengalungan medali, Joe tampak biasa saja. Tidak ada senyum merekah di bibirnya layaknya seorang pemenang.

Bahkan, wajahnya terlihat sangat muram dan tegang. Senyum kebahagiaan dari seorang atlet yang selalu terpancar saat menerima medali tidak berlaku bagi peserta Olimpiade Paris 2024 itu.

Ternyata, Joe memang setengah hati mendulang medali untuk Jakarta. Sebab, ia selalu didukung penuh oleh Sulawesi Tengah selama dua tahun terakhir. Wajar jika medali itu dipersembahkannya untuk Sulawesi Tengah!

"Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas pembinaan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Karena hingga 2022 hingga saat ini saya sudah bersama Sulawesi Tengah," kata Joe dilansir dari rilis PON 2024, Rabu (18/9/2024).

