HOME SPORTS NETTING

Kisah Viktor Axelsen Akui Bangga Tumbuh Bersama Legenda Bulutangkis Taufik Hidayat, Peter Gade, Lee Chong Wei dan Lin Dan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |21:20 WIB
Kisah Viktor Axelsen Akui Bangga Tumbuh Bersama Legenda Bulutangkis Taufik Hidayat, Peter Gade, Lee Chong Wei dan Lin Dan
Tunggal putra Denmark, Viktor Axelsen (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

VIKTOR Axelsen yang mengaku bangga tumbuh bersama legenda bulutangkis seperti Lin Dan, Lee Chong Wei, Chen Long, Taufik Hidayat, dan Peter Gade. Axelsen mengatakan nama-nama tadi merupakan para pemain idolanya sejak dulu.

Viktor Axelsen sebenarnya tidak muncul baru-baru ini. Pemain kelahiran Odense pada 4 Januari 1994 ini telah menanggung beban untuk melanjutkan prestasi tunggal putra di negaranya sejak remaja.

 

Saat Axelsen menjadi juara dunia junior pada 2010, Denmark sedang mencari penerus pemain top mereka Peter Gade yang hampir melewati masa keemasannya.

 BACA JUGA:

"Saat kita menjadi pemain nomor satu, juara Olimpiade dan juara dunia, semua orang melihat dan ingin mengalahkan kita," ujar Axelsen, dilansir dari BWF Badminton.

"Hal ini bagus karena membuat kita tetap fokus, ini adalah bagian dari permainan. Saya beruntung bisa menghadapi juara-juara hebat seperti Lin Dan, Lee Chong Wei, Chen Long, Taufik Hidayat, dan Peter Gade. Saya belajar banyak dari sana," tambahnya.

Halaman:
1 2
