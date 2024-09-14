ANTHONY Sinisuka Ginting gagal mengatasi perlawanan Viktor Axelsen di Semifinal Hong Kong Open 2024. Sulit keluar dari tekanan, Ginting menyerah dua game langsung 9-21 dan 19-21.
Beraksi di Hong Kong Coliseum, Sabtu (14/9/2024) petang WIB, Ginting berada dalam tekanan Axelsen sejak awal pertandingan. Pertahanannya mudah sekali ditembus oleh smash mematikan pemain nomor satu dunia itu sehingga tertinggal 1-7.
Di samping itu, pemain peringkat 10 dunia tersebut juga kerap membuat kesalahan sendiri. Alhasil, dengan mudah Axelsen mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 11-4.
Usai rehat, Ginting masih kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan menyerang yang dilakukan oleh Axelsen. Dia pun semakin ketinggalan dalam kedudukan 8-16.
Poin demi poin tanpa kesulitan didapat oleh Axelsen. Alhasil, pemain berusia 30 tahun itu berhasil mengamankan gim pertama dengan skor telak 21-9.
Pada gim kedua, Ginting masih belum menemukan cara untuk memberikan perlawanan pada Axelsen. Pemain kelahiran Cimahi itu pun tertinggal 0-4 dan kemudian 2-8.