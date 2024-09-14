Hasil Hong Kong Open 2024: Dikalahkan Viktor Axelsen, Anthony Ginting Gagal ke Final

ANTHONY Sinisuka Ginting gagal mengatasi perlawanan Viktor Axelsen di Semifinal Hong Kong Open 2024. Sulit keluar dari tekanan, Ginting menyerah dua game langsung 9-21 dan 19-21.

Beraksi di Hong Kong Coliseum, Sabtu (14/9/2024) petang WIB, Ginting berada dalam tekanan Axelsen sejak awal pertandingan. Pertahanannya mudah sekali ditembus oleh smash mematikan pemain nomor satu dunia itu sehingga tertinggal 1-7.

Di samping itu, pemain peringkat 10 dunia tersebut juga kerap membuat kesalahan sendiri. Alhasil, dengan mudah Axelsen mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 11-4.

Usai rehat, Ginting masih kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan menyerang yang dilakukan oleh Axelsen. Dia pun semakin ketinggalan dalam kedudukan 8-16.

Poin demi poin tanpa kesulitan didapat oleh Axelsen. Alhasil, pemain berusia 30 tahun itu berhasil mengamankan gim pertama dengan skor telak 21-9.

Pada gim kedua, Ginting masih belum menemukan cara untuk memberikan perlawanan pada Axelsen. Pemain kelahiran Cimahi itu pun tertinggal 0-4 dan kemudian 2-8.