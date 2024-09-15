Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil AVC Mens Club Championship 2024: Jakarta Bhayangkara Presisi Juara 3 Usai Kalahkan Pavlodar 3-0!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |19:02 WIB
Hasil AVC Mens Club Championship 2024: Jakarta Bhayangkara Presisi Juara 3 Usai Kalahkan Pavlodar 3-0!
Jakarta Bhayangkara Presisi raih posisi tiga di AVC Mens Club Championship 2024 (Foto: Instagram/@bhayangkaravolley)
YAZD – Jakarta Bhayangkara Presisi berhasil menjadi juara 3 AVC Men’s Club Championship 2024. Kampiun Proliga 2024 itu membungkam Pavlodar dari Kazakhstan dengan skor 3-0 (25-15, 25-14 dan 25-19).

Beraksi di di Shahediyeh Indoor Stadium, Yazd, Iran, Minggu (15/9/2024) petang WIB, Bhayangkara Presisi memulai pertandingan dengan sangat apik. Mereka mampu menyerang dengan efektif sehingga unggul 5-2 dan 8-4 atas Pavlodar.

Jakarta Bhayangkara Presisi

Smash-smash keras dan mematikan yang dilancarkan oleh Earvin Ngapeth terus menghasilkan poin bagi sang juara Proliga 2024. Alhasi, mereka memperlebar keunggulan menjadi 14-9 dan 18-10.

Tak hanya dari segi serangan, Bhayangkara Presisi juga sangat kukuh dalam bertahan sehingga Pavlodar sulit menembus pertahanan mereka. Hasilnya, mereka terus menjaga keunggulan di angka 22-15 sampai akhirnya menutup set pertama dengan skor 25-15.

Pada set kedua, Bhayangkara Presisi mampu menjaga konsistensi permainan apik mereka sehingga langsung unggul 5-0. Aksi gemilang yang ditampilkan Jean Patry sulit diredam oleh lawan. Mereka pun terus memimpin di angka 10-6.

Namun, setelah itu Pavlodar mulai bisa keluar dari tekanan dan mengembangkan permainan. Pelan tapi pasti serangan-serangan mereka semakin membaik sampai bisa memangkas ketertinggalan menjadi 8-10 dan 11-14.

Halaman:
1 2
