HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementera Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu 15 September 2024 Pukul 17.00 WIB: DKI Jakarta Semakin Terdepan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |17:23 WIB
Kontingen DKI Jakarta terus memimpin di klasemen perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: KONI DKI Jakarta)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 hingga Minggu (15/9/2024) pukul17.00 WIB, sudah diketahui. Kontingen DKI Jakarta masih melesat di puncak klasemen!

DKI Jakarta makin memantapkan diri di posisi pertama dengan koleksi 97 emas, 84 perak, dan 80 perunggu. DKI Jakarta menjauh dari para pesaingnya Jawa Barat dan Jawa Timur.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Jawa Barat menempati urutan kedua dengan koleksi 89 emas, 85 perak, dan 89 perunggu. Meski begitu Jawa Barat juga ditempel ketat oleh Jawa Timur di posisi ketiga.

Saat ini Jawa Timur memperoleh 87 emas, 78 perak, dan 83 perunggu. Sedangkan tuan rumah, Sumatera Utara, ada di urutan keempat dengan kemasan 47 emas, 24 perak, dan 55 perunggu.

Posisi kelima sendiri ditempati Aceh dengan 39 emas, 35 perak, dan 35 perunggu. Namun, sang tuan rumah harus waspada karena Jawa Tengah mulai mendekat.

Jawa Tengah yang saat ini menempati urutan keenam, mulai meninggalkan DI Yogyakarta. Jawa Tengah justru mendekati posisi lima besar dengan koleksi 34 emas, 33 perak, dan 61 perunggu.

Halaman:
1 2
