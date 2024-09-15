Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Indonesia di Luar Dugaan Dilarang BWF Main Seumur Hidup, Nomor 1 Biang Keroknya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |21:18 WIB
3 Pebulu Tangkis Indonesia di Luar Dugaan Dilarang BWF Main Seumur Hidup, Nomor 1 Biang Keroknya!
Tiga pebulu tangkis Indonesia dilarang main seumur hidup oleh BWF (Foto: Free Images)
A
A
A

TIGA pebulu tangkis Indonesia di luar dugaan dilarang BWF main seumur hidup. Salah satu di antaranya merupakan biang kerok dari kasus pengaturan skor!

Bulu tangkis merupakan salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia. Tak hanya itu, negara ini juga merupakan salah satu kekuatan hebat di olahraga tersebut.

Ilustrasi bulu tangkis

Banyak pebulu tangkis hebat yang lahir di Indonesia. Mulai dari Susy Susanti, Alan Budikusuma hingga kini eranya Anthony Ginting dan Gregoria Mariska. Namun, ada beberapa atlet yang mencoreng nama Indonesia di kancah bulu tangkis internasional.

Tiga pebulu tangkis terlibat dalam pengaturan skor, yaitu Hendra Tandjaya, Ivandi Danang, dan Androw Yunanto. Kasus ini terkuak pada 2021. Lalu, apa saja dosa-dosa mereka?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Indonesia di Luar Dugaan Dilarang BWF Main Seumur Hidup

3. Ivandi Danang

Ivandi Danang terlibat dalam kasus ini atas tuduhan memfasilitasi manipulasi dua pertandingan. Ia didakwa karena membiayai manipulasi pertandingan yang dilakukann Hendra.

Selain itu, Ivandi juga melakukan taruhan untuk laga bulu tangkis dalam kurun waktu tertentu. Ia juga bertaruh untuk laga yang difasilitas oleh Hendra.

Halaman:
1 2
